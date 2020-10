Covid, il dramma delle Seychelles: pochissimi casi ma l’economia è già al collasso

Nonostante le Seychelles contino pochi casi di Covid, l’economia è già al collasso. Il turismo, che contribuisce per oltre il 25% al Pil del Paese, è allo stremo: l’arcipelago dell’Oceano Indiano che conta meno di 100.000 abitanti aveva attirato lo scorso anno oltre 330.000 turisti, due terzi dei quali provenienti dall’Europa. Nei primi tre trimestri del 2020, poco più di 75.000 persone sono sbarcate nell’arcipelago, mentre nel secondo e terzo trimestre, il loro numero è diminuito di quasi l’83% rispetto all’anno precedente. Questo nonostante il fatto che, chiuso ai voli internazionali a fine marzo, l’aeroporto di Victoria, la capitale, abbia riaperto il 1 agosto e che il numero dei contagi dall’inizio della pandemia sia di soli 149 casi. Nonostante gli aiuti di Stato per pagare gli stipendi, gli alberghi e i ristoranti hanno dovuto licenziare parte del loro personale e il tasso di disoccupazione sta salendo in misura vertiginosa.