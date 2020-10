Covid: un guarito su cinque resta positivo anche dopo settimane se ha avuto sintomi

Quasi un paziente su 5 (il 16,7%) dei guariti dal Covid-19, restano positivi al tampone per alcune settimane dalla guarigione. E’ quanto risultato da uno studio condotto da Francesco Landi di Policlinico Gemelli IRCCS e Universita’ Cattolica di Roma. Il risultato potrebbe avere implicazioni per la possibile contagiosita’ di queste persone uscite dalla quarantena, ma al momento resta da capire se per un guarito avere ancora il tampone positivo significhi essere ancora contagioso. Sono stati coinvolti 131 pazienti Covid-19: si e’ visto che 22 dei pazienti (16.7%), pur rispettando tutti i criteri per uscire dalla quarantena (ad esempio assenza di febbre), hanno avuto un tampone positivo a distanza di tempo dalla guarigione. La probabilita’ di restare positivi al SARS-CoV-2 e’ piu’ alta tra coloro che presentano ancora dei sintomi respiratori, come di mal di gola e rinite (sintomi simili al raffreddore).

Il Policlinico ha creato un servizio di assistenza per i pazienti Covid-19 guariti e dimessi dall’ospedale per monitorarli a lungo termine. Quasi tutti i guariti tra aprile e maggio (131) hanno ricevuto un nuovo tampone a giugno. E’ emerso che, indipendentemente dall’esito del tampone di giugno, diversi sintomi erano ancora frequenti tra i guariti: la fatica nel 51%, difficolta’ respiratorie nel 44%, tosse nel 17%. “Questo e’ il primo studio a fornire un dato certo sui pazienti (16,7%) ancora positivi al tampone dopo la guarigione – rileva Landi -. Cio’ suggerisce che una significativa quota di guariti potrebbe essere ancora potenziale portatore del virus. In particolare, i guariti in cui persistono mal di gola e rinite dovrebbero evitare contatti ravvicinati, indossare la mascherina e possibilmente ripetere un ulteriore tampone”. Tuttavia, sottolinea Landi, “non e’ chiaro se il tampone positivo nei guariti sia necessariamente indicativo di presenza del virus vivo e quindi infettivo”.