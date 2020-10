L’intero personale medico e paramedico del pronto soccorso dell’ospedale di Polistena è stato richiamato in corsia dal direttore della struttura complessa di Chirurgia generale, e sottoposto a un tampone in giornata, d’urgenza. Con una nota interna è stato comunicato che verrà messo in quarantena chi risultasse sintomatico o positivo. La decisione è giunta dopo che alcuni sanitari si erano messi in isolamento volontario dopo alcuni casi di positività registrati nell’ospedale nei giorni scorsi.