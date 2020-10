Covid: finito l’isolamento della Juve al J Hotel, i giocatori proseguiranno la quarantena a casa

E’ finito il periodo di isolamento per i giocatori della Juventus presso il J Hotel. Lo rende noto su Twitter il club bianconero. E’ stata l’Asl a rilasciare il nullaosta, in seguito ai controlli previsti dal protocollo. I giocatori hanno l’obbligo di continuare l’isolamento presso la propria abitazione, ma potranno recarsi al centro d’allenamento per le normali attivita’. I calciatori convocati nelle Nazionali sono invece autorizzati a raggiungere le rispettive squadre poiche’ le cautele correlate alla condizione di isolamento fiduciario potranno essere continuate a cura degli staff sanitari delle rispettive Federazioni.