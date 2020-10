Covid, parte uno studio epidemiologico di massa a San Pellegrino Terme: “è un intervento di prevenzione reale”

“L’epidemia di Covid-19 torna a mordere. E a San Pellegrino Terme lanciamo uno studio che” non solo fotografa la sieroprevalenza in un comune di un’area che a marzo-aprile è stata martoriata dal virus, come la provincia di Bergamo, ma “è anche un intervento di prevenzione reale”. Così l’infettivologo Massimo Galli, a margine di una conferenza stampa, presentando lo studio epidemiologico di massa in partenza a San Pellegrino Terme, centro di 4.800 abitanti della Valle Brembana. Si tratta di una tappa del viaggio guidato dal Dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell’università degli Studi di Milano sulle orme di Sars-CoV-2, cominciato con gli studi già effettuati in Lombardia a Castiglione d’Adda e Sordio (prima zona rossa del Lodigiano), Carpiano (Milano), Vanzaghello (Varese) e Suisio (Bergamo). L’indagine epidemiologica riguarderà l’ntera popolazione di San Pellegrino Terme.

Obiettivo del lavoro coordinato da Galli, responsabile del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano: valutare la siero-prevalenza di Sars-CoV-2 attraverso lo screening sugli abitanti del comune di età superiore ai 6 anni. Questo è dunque il sesto comune lombardo che il Sacco in collaborazione con Medispa sottopongono a uno studio di massa per rilevare la diffusione di Covid-19. E i primi dati sull’adesione a San Pellegrino Terme sono promettenti: “In due giorni 1.300 persone si sono iscritte allo screening“, comunica il sindaco Vittorio Milesi. Nelle prossime settimane verrà offerta dunque la possibilità di sottoporsi gratuitamente a test rapidi ‘pungidito’ per mappare l’infezione. Chi risulterà positivo farà un test sierologico quantitativo (Clia), attraverso prelievo venoso, per la raccolta di informazioni sulla quantità di anticorpi presenti nell’organismo. Infine saranno effettuati i test molecolari, i tamponi, per confermare che l’infezione non sia attualmente in corso. Verrà inoltre offerta la possibilità di attuare la ricerca degli anticorpi dell’epatite C.