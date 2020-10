Covid: 4 positivi nella Nazionale italiana di judo, 3 sono atleti

Sono tre atleti e un allenatore i componenti della Nazionale italiana di judo risultati positivi al Covid-19. dopo il tampone effettuato al loro arrivo a Budapest in Ungheria. La squadra azzurra prima di lasciare l’Italia aveva effettuato i test ed erano risultati negativi. A seguito delle positivita’, in via precauzionale, l’International Judo Federation e il ministero dello Sport ungherese hanno deciso di escludere la squadra azzurra dalla competizione. Nella capitale magiara gli azzurri avrebbero dovuto partecipare al Grand Slam. Cancellata a causa della pandemia la Premier League di karate a Mosca.