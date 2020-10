Covid: positivo l’ex calciatore brasiliano Ronaldinho

L’ex calciatore brasiliano Ronaldinho ha annunciato di essere positivo al coronavirus ma di non avere sintomi. Il 40enne ex centrocampista del Barcellona e del Milan, vincitore di Champions League e Coppa del Mondo in una carriera illustre, restera’ in isolamento in un hotel di Belo Horizonte. “Ho fatto un test Covid-19 e il risultato e’ stato positivo, sto bene, per ora sono asintomatico”, ha detto. Ronaldinho era tornato in Brasile ad agosto dopo piu’ di cinque mesi di detenzione in Paraguay per un’accusa di passaporti falsi. L’ex vincitore del Pallone d’Oro e il fratello erano stati entrambi detenuti per un mese in prigione e altri quattro mesi agli arresti domiciliari in un hotel ad Asuncion.