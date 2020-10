Covid, proteste anti lockdown anche a Londra: in migliaia senza mascherina inneggiano alla libertà

Dal centro di Londra è partita una manifestazione dei ‘no-lockdown‘ con migliaia di persone senza mascherina. Dopo essersi riuniti allo Speakers’ Corner di Hyde Park, come si legge sul ‘Guardian‘, la folla ha iniziato a marciare lungo Oxford Street in direzione di Oxford Circus. “Non importa cosa dicono, non importa se ci minacciano o se cercano di intimidirci, non lo accetteremo perché non rispettiamo le loro regole. Non ascoltiamo perché non acconsentiamo“, ha dichiarato alla folla Louise Creffield, la fondatrice di ‘Save Our Rights Uk’, uno dei gruppi dietro la protesta. Lungo Oxford Street i manifestanti hanno scandito slogan a favore della libertà e hanno invitato i passanti a togliersi le mascherine.

Prima di dare inizio al corteo i partecipanti hanno ascoltato l’intervento di Piers Corbyn, il fratello dell’ex leader laburista Jeremy Corbyn, che ha esortato a “fermare la nuova normalità, e a salvare vite umane“. “Oggi siamo in nostro potere e non rispettiamo le loro regole“, ha spiegato Creffield. “Non importa cosa dicono, non importa quali minacce paventano, non importa se cercano di intimidirci, non lo accetteremo, perché non rispettiamo le loro regole. Non ascoltiamo perché non acconsentiamo“, ha aggiunto, citata dal Guardian.