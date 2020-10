“C’é un problema di Cts non tanto nella composizione, quanto nell’assenza, possibile che non ci siano le migliori menti delle università italiana?“. Lo ha detto il direttore di medicina molecolare all’universita’ di Padova, Andrea Crisanti, ospite di Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in piu” su Rai3 rispondendo a come mai non sia mai stato chiamato nel Comitato tecnico scientifico. “Non ho comunque mai cercato una posizione”, ha sottolineato.