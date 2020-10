Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus: la cena di ieri sera con la squadra potrebbe trasformarsi in un focolaio

Anche Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus: ad annunciarlo è stata la Federazione portoghese. Una notizia che ha mandato in allarme la Juventus, che ha subito contattato la Nazionale Portoghese, che ha rassicurato il club ed il suo staff medico.

Il calciatore portoghese è asintomatico ed è in isolamento. Ronaldo è il terzo positivo al Covid-19 della Nazionale portoghese, che ieri sera si è riunita per una cena tra compagni di squadra. Una cena che potrebbe trasformarsi presto in un focolaio: ovviamente tutti i calciatori erano senza mascherina ed erano vicini tra loro. Al momento, però, sono risultati negativi i tamponi effettuati sul resto della squadra.

Solo dopo il sesto tampone Cristiano Ronaldo è risulato positivo ed è stata la madre Dolores Aveiro la prima ad essere informata dalla Federcalcio portoghese.