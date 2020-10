Il coronavirus non piega Cristiano Ronaldo: cambio look, allenamento intenso e divertimento per CR7 [VIDEO]

“Il successo nella vita non si misura in base a ciò che ottieni, ma in base agli ostacoli che superi”, con questa frase Cristiano Ronaldo aggiorna tutti i suoi fan dalla quarantena dopo la positività al coronavirus. Sembra che la malatia non sia riuscita a piegare il campione portoghese, che nonostante sia positivo al Covid-19 riesce ad allenarsi duramente, come era solito fare anche prima.

A differenza di Federica Pellegrini, che ha più volte raccontato ai suoi fan dell’eccessiva stanchezza avvertita in questi giorni, Cristiano Ronaldo sembra pimpante e carichissimo, come mostra nei suoi video sui social. Oggi l’attaccante potoghese della Juventus ha mostrato come si allena sulla cyclette, con la musica a tutto volume: un allenamento… ballerino per CR7. L’unica differenza in Cristiano Ronaldo dopo la positivtà al coronavirus è nel look: il calciatore ha infatti deciso di rasarsi, dicendo momentamente addio alla sua chioma.