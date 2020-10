Cristiano Ronaldo positivo al Covid

Cristiano Ronaldo è positivo al Covid. Lo annuncia la Federcalcio portoghese, a poche ore dalla partita con la Svezia. Il 5 volte pallone d’oro è asintomatico e in isolamento e salterà il match di domani tra i lusitani e la Svezia valido per la Nations League. Il titolo Juventus sulla notizia è scivolato in Borsa dove perde oltre il 3%.

La federcalcio lusitana comunica che il giocatore “sta bene, non presenta sintomi ed è in isolamento”. “A seguito del caso di positività – si legge nel comunicato – gli altri giocatori sono stati sottoposti a nuovi test questa mattina, tutti con esito negativo, e sono a disposizione del tecnico Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio“. Nella nazionale portoghese è il terzo caso di positività dopo José Fonte e Anthony Lopes.

A seguito della positività del campione juventino, tutti i restanti giocatori sono stati sottoposti stamattina a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio, a Cidade do Futebol.