Coronavirus, Cristiano Ronaldo nella bufera. Bellanova durissima: “spero che comprenda la gravità delle sue parole e si scusi”

“Il tampone è una stronzata“, con questa frase, scritta in un commento su Instagram ad una sua stessa foto, Cristiano Ronaldo ha scatenato l’inferno. E’ intervenuto, contro CR7, che questa sera a causa della positività al coronavirus, è costretto a guardare da casa la sfida tra Juventus e Barcellona di Champions League, Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

“Cristiano Ronaldo dovrebbe riflettere un po’ più a lungo, quando definisce il tampone per il covid “una stronzata”. Chi come lui riveste un ruolo pubblico ed è ammirato da migliaia di fan in tutto il mondo, molti dei quali giovanissimi, dovrebbe rendersi conto dell’enorme carico di responsabilità che si porta dietro, soprattutto in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo. Il fatto che lui, sportivo di successo, si senta bene nonostante la positività al tampone, non significa che il virus che lo ha colpito sia innocuo. L’obbligo di stare in isolamento serve a proteggere gli altri, chi è anziano, chi è più fragile. È una forma di tutela e di rispetto verso la collettività. E, aggiungo, anche verso le migliaia di vittime di questo virus, così come verso chi lotta fra la vita e la morte, ricoverato in ospedale e nelle terapie intensive“, ha scritto su Facebook.

“Io spero che Cristiano Ronaldo comprenda la gravità delle sue parole e si scusi. E mi auguro anche che, davanti alla difficilissima situazione che stiamo affrontando, il mondo sportivo voglia continuare a stare unito al fianco delle istituzioni e della società civile, a sostegno di coloro che sono in prima fila nella lotta al covid, affinché queste affermazioni cessino quanto prima. Abbiamo davanti una sfida enorme. È fondamentale affrontarla insieme, dando ognuno il proprio contributo per vincerla“, ha concluso Bellanova.