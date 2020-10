Coronavirus, Cristiano Ronaldo sincero sui social: “il tampone è una stronzata”

A poche ore dalla sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona, Cristiano Ronaldo manda un messaggio a tutti i suoi fan e compagni di squadra. Il portoghese, costretto a guardare da casa il match a causa della sua positività al coronavirus ha così scritto sui social: “Mi sento bene e in salute. Forza Juve”. Non manca poi un commento al coronavirus: “il tampone è una stronzata“, ha aggiunto nei commenti.

CR7 non fa riferimento alla sua guarigione, ma è chiaro che la sua lotta contro il coronavirus non è ancora terminata e che non è risultato negativo all’ultimo tampone. Motivo per il quale non lo vedremo in campo stasera nella sfida contro Messi. Il nuovo obiettivo del portoghese, adesso, è la partita contro il Genoa di domenica alle 15.00.