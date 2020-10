Crolla un edificio in Nigeria: morti e feriti a Lagos

Momenti di terrore in Nigeria, nella città di Lagos, per il crollo di un edificio. Secondo quanto raccontato su Twitter dall’Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato di Lagos, ci sarebbero almeno 8 morti e dieci feriti gravi, trasportati in ospedale, e altre 10 persone che hanno riportato conseguenze lievi.

“Quando il palazzo ha cominciato a crollare, nessuno e’ riuscito a fuggire. Nessuno. I soccorsi si sono fatti attendere, e cosi’ le persone del vicinato sono venute per dare un aiuto“, ha comunicato un testimone, Femi Abalenawa, all’Afp.

I soccorsi stanno ancora lavorando sul posto tra le macerie, dove sono intrappolate tante persone. Non è ancora chiaro cosa abbia potuto causare il crollo, ma in quella zona questi episodi sono frequenti a causa di abitazioni fatiscenti.