Decreto ristori: a breve la conferenza stampa del Governo [LIVE]

Dopo l’approvazione del Decreto ristori avvenuta nel pomeriggio, il governo ha annunciato a breve una conferenza stampa.

“Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei ministri il #DecretoRistori che prevede indennizzi immediati per le categorie più in difficoltà durante questa fase. Fra poco sarò in conferenza stampa con Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli in diretta da Palazzo Chigi per illustrare i dettagli del provvedimento“, scrive il premier Giuseppe Conte sulla propria pagina Facebook.

Segui qui tutti gli aggiornamenti live.