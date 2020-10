Devastante terremoto in Grecia e Turchia: l’INGV ha lanciato l’allerta tsunami “livello rosso”

Alle 12:51 italiane del 30 ottobre 2020, è avvenuto un terremoto di magnitudo Mwp 7.0 con epicentro in una zona a Nord dell’isola di Samos, nella parte orientale del mar Egeo.

A causa della magnitudo elevata, spiega l’INGV in una nota, “dopo 8 minuti dal terremoto, è stata diramata dal CAT-INGV un’allerta tsunami di livello rosso (Watch) per alcune regioni costiere della Grecia e della Turchia, per altre regioni della Grecia e della Turchia il livello di allerta è arancione (Advisory).

Alle 14:14 ore italiane, il CAT-INGV ha diramato un messaggio di conferma dello tsunami, che è stato osservato al mareografo di Syros (Grecia).

In zona epicentrale, sono stati rilevati danni significativi e sono stati evidenziati ritiri ed inondazioni importanti (si stima qualche centinaio di metri, con altezza di circa un metro).

Per le altre coste del Mediterraneo (Italia inclusa) il CAT-INGV non ha diramato nessuna allerta tsunami, ma solo un messaggio informativo (“information“).”

Per informazioni su tsunami e sul Centro Allerta Tsunami INGV: http://www.ingv.it/cat/it