Il diario di quarantena di Federica Pellegrini: “mi sono svegliata che mi stavano trapanando la testa” [VIDEO]

Continua il diario di quarantena di Federica Pellegrini: la campionessa italiana di nuoto sta raccontando la sua convivenza col coronavirus, tra atroci mal di testa, febbre, tachipirina e i suoi amati cani. “Stanotte mi sono svegliata che mi stavano trapanando la testa e avevo 37.7 di febbre. Ho preso una tachipirina e ho sudato tantissimo. Adesso va molto meglio, i dolori sono passati e va meglio anche col mal di gola e la tosse“, ha raccontato la Divina nelle sue storie Instagram in compagnia dei suoi inseparabili cani.

Intanto, il suo allenatore, Matteo Giunta, ha parlato della positività di Federica e di come sia impossibile credere che sia stata contagiata: “è una beffa, se si pensa che Fede è super scrupolosa, non toglie mai la mascherina, lava sempre le mani ed è ligia alle precauzioni. Ha fatto di tutto per rimanere lontana dal virus. È difficile capire dove possa essere successo, era appena tornata da Roma. Negli ultimi giorni portava solo i cagnolini a passeggio, il resto sembrava tutto normale. Ora qualche problemino ce l’ha, ma sta monitorando lo stato di salute anche per escludere eventuali complicazioni polmonari. L’ho sentita molto provata, peccato perché stavamo iniziando di nuovo ad avere un po’ di costanza e normalità negli allenamenti. Stare fuori dall’Italia in questi giorni di recrudescenza del virus sarebbe stata una buona occasione”.