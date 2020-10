Un dinosauro da record: raro scheletro del “nonno” del T-Rex di 150 milioni di anni fa venduto all’asta per tre milioni [FOTO]

Considerato il “nonno” del temuto Tyrannosaurus Rex (T-Rex), l’allosauro è uno dei dinosauri più antichi. Ora possiamo dire che è anche un “esemplare d’oro”, dato che un raro scheletro è stato venduto all’asta per ben 3 milioni di euro, a Parigi (era stato stimato in 1,2 milioni). La vendita è avvenuta ad un anonimo offerente. Questo allosauro ha circa 150 milioni di anni (Giurassico superiore), è lungo dieci metri e alto 3,5 metri (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Il più grande degli allosauri, di proprietà di un paleontologo e scoperto nel 2016 nel Wyoming, negli Stati Uniti occidentali, non era mai stato messo sul mercato. L’anno scorso, diversi dinosauri all’asta a Parigi non avevano trovato acquirenti, in particolare quattro esemplari del Giurassico e del Cretaceo superiore, compreso un ornitoleste, uno dei più agili e feroci. Nel 2018, un uomo d’affari filippino aveva acquistato a Parigi per 2,8 milioni di euro uno scheletro di allosauro di 150 milioni di anni e quello di un diplodoco lungo 12 metri.

Ma questi non sono gli unici esempi di questo grande entusiasmo nei confronti dei dinosauri. A New York, per uno scheletro di T-Rex di 67 milioni di anni era stata stimata una valutazione tra 6 e 8 milioni di dollari. Alla fine, il 6 ottobre scorso, lo scheletro è stato venduto per 31,8 milioni di dollari, polverizzando tutti i record per un dinosauro.