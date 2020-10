E’ in corso la beatificazione di Carlo Acutis: la diretta della cerimonia ad Assisi [VIDEO]

E’ in corso ad Assisi la beatificazione di Carlo Acutis, patrono di Internet. Nella Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi è in corso la Santa Messa e beatifiazione di Carlo Acutis, ragazzo 15enne, morto nel 2016 per leucemia fulminate. La strada della beatificazione di Carlo si è aperta quando un bambino in Brasile guarì da una malformazione al pancreas durante una novena rivolta al giovane beato di Internet. In tantissimi oggi si sono recati ad Assisi per assistere alla beatificazione di Carlo.

Di seguito il video della diretta: