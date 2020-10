Le Dolomiti con Saturno, Giove e Via Lattea: la spettacolare foto del giorno della NASA è italiana

Due persone contemplano in silenzio lo spettacolo del cielo con le Tre Cime di Lavaredo innevate sullo sfondo: Saturno e Giove brillano sulla destra mentre a lato si staglia la striscia di stelle della Via Lattea. Sono i protagonisti della spettacolare foto del giorno della NASA, che è opera di un’italiana. Premiato per il 20 ottobre lo scatto dell’astrofotografa Giorgia Hofer, dell’Unione Astrofili Italiani (Uai), alla sua quarta Apod (Astronomy Picture of the Day).

‘Ascoltando il silenzio‘ e’ il nome scelto per la foto scattata l’8 ottobre da Hofer, che fa parte del gruppo di astrofotografi, Pictores Caeli. È proprio lei, insieme al compagno, a contemplare il cielo nell’’immagine. “Saturno e Giove sopra la Cima Grande di Lavaredo brillavano come due diamanti“, racconta Hofer. “Piu’ a ovest una Via Lattea luminosa come solo i cieli piu’ scuri possono regalare”, aggiunge. I due giganti gassosi del Sistema Solare per i prossimi due mesi, spiega l’astrofila, “si avvicineranno nel cielo del tramonto, fino alla Grande Congiunzione del 21 dicembre 2020“. Quando, cioe’, i due pianeti si troveranno allineati con il Sole e, scrive Hofer, “vicini come non lo sono mai stati in circa 400 anni, dal 1623“. A una distanza che apparira’ “circa un quinto del diametro angolare della Luna piena“, precisa. Per ritrovare le stesse condizioni, conclude Hofer, “bisognera’ attendere il 2080“.