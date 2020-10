Dormire fa bene alla mente e stimola la creatività: le 7 idee di successo nate nel sonno

“Chi dorme non piglia pesci?“, arriva lo studio che smentisce questo comunissimo detto. Sembra infatti, che durante il sonno il cervello riesce a lavorare le informazioni raccolte durante la giornata, ricaricandosi e potenziando i ricordi. Tanti giovani, nel periodo scolastico sono soliti ripassare la lezione la sera, prima di addormentarsi, “perchè così nel sonno la elaboro e domani la ricordo meglio“.

E sembra proprio che il nostro cervello funzioni così, ma non solo! Nei riposini del pomeriggio o nello stato di dormiveglia del mattino possono addirittura arrivare idee geniali. Secondo uno studio dell’Università di San Diego, il cervello raggiungerebbe il picco di creatività durante la fase Rem, quando si sogna.

Ed è proprio in questa fase che possono arrivare dei veri e propri colpi di genio, come vuole dimostrare la neuroscienzata Penny Lewis, della scuola di Psicologia dell’Università di Cardiff, secondo la quale nel sonno si vanno a creare delle connessioni originali che danno vita a pensieri che da svegli non si capterebbero.

A conferma di tale teoria, 7 esempi di scienziati che hanno avuto le loro idee migliori proprio durante il sonno