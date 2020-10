“A casa non più di 6 persone”, Selvaggia Lucarelli sputtana il Governo sui social con una FOTO

E’ stato firmato nella notte il nuovo Dpcm: il Premier Conte ha ufficializzato le nuove regole da seguire per limitare la diffusione del coronavirus in questa seconda ondata di contagi. In molti temono un lockdown2, ma tutti si stanno impegnando per far sì che ciò non accada.

Tante e molte discutibili, le nuove direttive: alcune di queste sono legate a feste nei locali ma anche private, in casa. Se le feste per matrimoni e cerimonie civili o religiose non devono superare le 30 persone, il Governo invita gli italiani a non superare il numero di 6 persone non conviventi nelle abitazioni dove è “comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi”.

Sui social piovono le critiche e arriva da Selvaggia Lucarelli uno degli affondi più pesanti post Dpcm: la giornalista e opinionista ha pubblicato una foto proveniente dalla metropolitana di Milano, affollatissima, dove è impossibile rispettare le norme. I viaggiatori indossano tutti la mascherina, sì, ma il distanziamento non è affatto rispettato. “Milano, Cadorna. A cena in 6, mi raccomando“, con una brevissima frase e uno scatto Selvaggia Lucarelli sputtana il Governo.