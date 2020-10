Elezioni USA e Covid, Trump non vuole il dibattito virtuale ma in presenza: “Non sono contagioso”

Il presidente USA Donald Trump ha dichiarato oggi che non parteciperà al secondo dibattito presidenziale con Joe Biden dopo che la Commissione sui dibattiti presidenziali ha deciso che l’evento si terrà in modalità virtuale, per via della diagnosi positiva al coronavirus dello stesso presidente . “Non ho intenzione di fare un dibattito virtuale“, ha detto Trump su Fox Business. “Non ho intenzione di sprecare il mio tempo in un dibattito virtuale. Non sono contagioso”. Biden ha subito accettato il formato virtuale, ma il commento di Trump mette in discussione il dibattito dopo che la commissione ha compiuto il passo significativo per rifare completamente l’evento. La mossa è stata considerata necessaria dai membri della commissione di dibattito data l’incertezza sulla salute del presidente.

Frank Fahrenkopf, capo della commissione del dibattito, ha detto alla CNN che la commissione ha parlato con entrambe le organizzazioni delle campagne “poco prima” che annunciassero che il secondo dibattito si sarebbe tenuto virtualmente. “Non ci siamo consultati con loro”, ha detto, aggiungendo che la loro decisione è “supportata dalla Cleveland Clinic”, i consulenti sanitari della Commissione. Bill Stepien, il responsabile della campagna di Trump, ha accusato la commissione di “aver annullato unilateralmente un dibattito di persona” per favorire Biden e ha detto che il presidente terrà una manifestazione invece di partecipare al dibattito.

La commissione ha detto che il moderatore del dibattito, Steve Scully, e i partecipanti che faranno domande a Trump e Biden appariranno da Miami, sede originale del dibattito. “Il secondo dibattito presidenziale assumerà la forma di una riunione cittadina, alla quale i candidati parteciperanno da diverse località remote“, ha detto la commissione in una dichiarazione sul dibattito, che si terrà il 15 ottobre in formato municipio.

Fahrenkopf ha osservato che era pienamente nel diritto del presidente rifiutare di discutere. “Non esiste una legge che imponga a un candidato alla presidenza di discutere. Infatti, nel 1980, Jimmy Carter, presidente degli Stati Uniti, rifiutò di partecipare al primo dibattito, ma partecipò al secondo”, ha detto Fahrenkopf. “Quindi spetta a ogni candidato decidere se vuole discutere o meno”.