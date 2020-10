Elisabetta Gregoraci risponde a Flavio Briatore in diretta TV: “che piccolino”

E’ guerra tra Flavo Briatore ed Elisabetta Gregoraci. I due, ormai separati da tempo, inziano ad avere i primi screzi: se in un primo momento sembrava che i due avessero mantenuto un rapporto di ‘amicizia’, adesso non fanno altro che buttare fango l’uno sull’altra.

L’imprenditore italiano, di recente guarito dal Covid-19, ha rilasciato delle dichiarazioni forti nei confronti della ex moglie, alludendo ai soldi che le dà di mantenimento, al suo lavoro da presentatrice e a tanti altri aspetti economici. Questa sera, in diretta tv, Elisabetta Gregoraci non ci ha pensato due volte a rispondere a Briatore: “che piccolino! Mi viene il vomito. Qquando ho conosciuto Flavio Briatore, lui aveva tutto, automaticamente quando ho deciso che la mia storia con lui stava per finire, automaticamente tutte queste cose qui non le ho pretese, le ho perse, tranne passare 15 giorni l’anno, perchè mi spetta, con mio figlio in vacanza, poi che lui abbia una casa in Sardegna e possiamo risparmiare i soldi dell’albergo e a me piace stare a casa sua è un altro paio di maniche. Subito dopo la mia separazione, uscirono delle dichiarazioni che attestavano che gli avevo preso tante cose e non è assoltuamente vero. Io ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore e quando si arrabbiava e ha cercato di ostacolarmi nel mio lavoro io ho continuato per la mia strada. Mi dispiace che abbia rilasciato queste dichiarazioni, io non l’ho mai fatto. Per quanto riguarda il mio lavoro io non mi vergogno a tagliare i nastri“.