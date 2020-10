Se la matematica non è un’opinione l’emergenza terapie intensive non c’è, Arcuri: “Occupato il 22% dei posti letto”

“Dai dati in nostro possesso la percentuale dei pazienti in terapia intensiva rispetto ai posti letto attivati è pari al 22% che scende al 18% attivando tutte le postazioni attivabili”. E’ quanto dichiarato dal commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, durante la riunione operativa convocata dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia con i presidenti delle Regioni in merito a test, terapie intensive e risorse delle reti ospedaliere per fronteggiare la seconda ondata del Covid-19. “Abbiamo inviato una mail alle Regioni con la richiesta dei fabbisogni per le terapie intensive in modo da poter alleggerire il carico negli ospedali. Appena avremo raccolto i loro riscontri procederemo con una nuova distribuzione di materiali – ha sottolineato il commissario – Al momento, in base ai materiali già inviati nei mesi precedenti dalla struttura commissariale, sono attivabili ancora 1.445 posti di terapia intensiva e le Regioni si stanno già attrezzando per attivarli; sono già nelle disponibilità altri 1.849 ventilatori pronti per la distribuzione”.