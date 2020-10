Enel sotto attacco hacker: chiesto un riscatto di 14 milioni di dollari

Enel Group nei guai: la famosa multinazionale dell’energia è stata colpita da un attacco hacker. Dopo l’episodio accaduto ad inizio giugno, la rete interna di Enel è stata attaccata nuovamente, dal ransomware Snake, EKANS. E’ accaduto nuovamente una decina di giorni fa, quando un ricercatore ha condiviso la richiesta di riscatto di Netwalker, riferita proprio ad un attacco ad Enel, confermato dopo aver visionati nei dati rubati dall’attacco i nomi dei suoi dipendenti.

Netwalker chiede adesso un riscatto di 14 milioni di dollari per la chiave di decrittazione e per salvare Enel Group dalla diffusione dei dati rubati. Se Enel non pagherà la cifra richiesta aumenterà a rischia la diffusione di molti dati sensibili, circa cinque terabyte, di cui una parte potrebbe essere resa pubblica come ‘avvertimento’ ad Enel, per spingerla al pagamento richiesto.