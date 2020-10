E’ morto Ermal Meta? “Ciao Ermal” in tendenza su Twitter: la verità sull’hashtag che ha mandato in allarme i fan del cantante

Capita spesso di scoprire sconcertanti novità tramite le tendenze di Twitter. Da qualche ora un hashtag diventato presto tendenza ha mandato in allarme i fan di Ermal Meta. In un anno spaventoso, il 2020, dove è accaduta la qualunque, tra tragedie, pandemie, catastrofi naturali e chi più ne ha più ne metta, è difficile essere positivi e ottimisti, per questo motivo in tantissimi leggendo “Ciao Ermal” hanno temuto il peggio.

#CiaoErmal ha mandato in allarme tutti i fan del cantante albanese naturalizzato italiano: impossibile non pensare che Ermal Meta fosse morto. Fortunatamente Ermal Meta è vivo e vegeto e l’hashtag di tendenza è dovuto semplicemente ad una foto postata dal cantante stesso su Twitter che anticipa probabilmente qualche novità musicale.