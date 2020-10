L’ESA supporta il 71° Congresso IAC ‘CyberSpace Edition’

Fondata nel 1951, la Federazione Astronautica Internazionale (IAF), è il principale organismo mondiale di riferimento per la comunità spaziale con 397 membri in 69 nazioni, incluse le maggiori agenzie spaziali, industrie, istituti di ricerca, università, aziende, associazioni, istituti e musei di tutto il mondo. Ogni anno, il Congresso Astronautico Internazionale viene organizzato dall’IAF e dai suoi associati.

Quest’anno, la pandemia in corso ha influenzato le attività programmate per il 2020, ma l’IAF rimane flessibile e innovativa. Per organizzazioni come l’ESA e per i professionisti dello spazio in generale, i congressi IAF rappresentano un’eccellente opportunità per condividere le ultime informazioni su attuali o futuri progetti e programmi spaziali, e sulle relative tecnologie.

IAF ha trovato nuovi modi per mantenere i partecipanti coinvolti e connessi. Ora più che mai, l’IAF comprende l’importanza di una forte comunità solidale e, insieme all’ESA, si impegna per garantire che ogni partecipante si senta parte di essa.

L’ESA sarà presente all’evento con relatori nelle diverse sessioni, a cominciare dal Direttore Generale Jan Wörner che prenderà parte all’evento plenario dei Capi di Agenzia nella Giornata di Apertura. ESA ospiterà anche uno stand espositivo virtuale personalizzato, con uno strumento interattivo per connettersi con i visitatori.

I messaggi dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) rinforzano quelli che sono i temi dell’IAC per quest’anno. Il primo, è che il mondo è alle prese con i disagi causati dalla pandemia di Coronavirus, e dobbiamo affrontare una sfida enorme nel facilitare le connessioni nella comunità spaziale.

Con le aziende che analizzano i modi per preparare la loro risposta alla situazione post-COVID e per incrementare la loro resilienza, metteremo in evidenza come l’ESA e i suoi Stati Membri possono fornire supporto in molti settori, facendo uso dei diversi vantaggi forniti dai prodotti e servizi derivati dallo spazio.

Il secondo tema è quello dell’Europa che andrà sulla Luna, e ci andrà insieme alla NASA e ad altri partner internazionali. L’ESA è già profondamente impegnata nella preparazione, per costruire una presenza sostenibile oltre l’orbita terrestre.

All’evento IAF Global Networking Forum di mercoledì, il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner si unirà all’Amministratore della NASA Jim Bridenstine e ai relatori dell’Industria, tra cui Airbus, Thales Alenia Space, SSTL e Leonardo, per parlare di questi interessanti sviluppi.

Organizzata insieme ai partner IAF, all’Accademia Internazionale di Astronautica (IAA), all’Istituto Internazionale del Diritto Spaziale (IISL) e allo Space Generation Advisory Council, l’edizione ‘CyberSpace’ racchiude la maggior parte delle caratteristiche tradizionali dell’IAC.