Escursionista disperso nel Varesotto: al via le ricerche

Un escursionista è scomparso dopo essersi addentrato nei boschi in località Campo dei Fiori (Varese) con sua moglie, nel pomeriggio di oggi. A quanto emerso ad un certo punto i due si sono separati, ma l’uomo non si è presentato nel punto stabilito per il rientro. Intorno alle 20 è stato attivato il piano provinciale di ricerca. Sul posto sono al lavoro gli specialisti del Tas (Topografia Applicata al Soccorso) dei vigili del fuoco, il nucleo Dedalo (sistema di ricerca GSM) e Saf (Speleo Alpino Fluviale). Sono in arrivo alcuni volontari di protezione civile.