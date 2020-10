Escursionista disperso sulla Presolana: continuano le ricerche

Andranno avanti anche domani le ricerche di un uomo di Ardesio di 46 anni, disperso da domenica scorsa dopo un’escursione sulla Presolana. Oggi i tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza in totale una trentina di persone hanno perlustrato la zona della cresta e alcuni dei tanti canali presenti.

Stamattina le squadre sono state portate in quota con l’elicottero della Protezione civile di Regione Lombardia e poi è stata fatta un’importante operazione di sorvolo, alla ricerca di segni. Le operazioni sono difficili per la presenza in quota di parecchia neve e di ghiaccio. In certi punti ci sono accumuli anche di 50-60 cm, soprattutto nei canali, e questo rende molto difficile l’avvistamento. Per la ricerca sono stati utilizzati anche dei droni ma per ora senza esiti positivi. Domani le operazioni di ricerca proseguiranno.