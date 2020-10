Esplorazione umana e robotica: l’ESA svela i traguardi per il prossimo ventennio, obiettivo Luna e Marte

L’Agenzia Spaziale Europea rivelerà oggi gli obiettivi per gli anni a venire, in occasione del Congresso Astronautico Internazionale (Iac-International Astronautical Congress), che chiude la 71ª edizione “Cyber Space Edition”.

L’ESA ha obiettivi molto ambiziosi per il prossimo ventennio, in cui i grandi protagonisti saranno l’esplorazione umana e robotica, con tre destinazioni: Stazione Spaziale Internazionale, Luna e Marte.

L’Iac 2020 è anche l’occasione per un incontro di propositi e obiettivi tra ESA e NASA, con un confronto che si allarga a professionisti del settore e progetti, agli hardware e alle attività d’impresa di una Space Economy che assume sempre più rilevanza.