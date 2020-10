Esplosione in un negozio a Londra, crollato un edificio: si cercano corpi tra le macerie, salvati due bambini e due adulti

Unità speciali dei Vigili del fuoco sono alla ricerca di eventuali vittime dell’esplosione avvenuta in un negozio a Southall, nella parte ovest di Londra. Gli specialisti ritengono che ci possano essere delle vittime, come riferisce l’emittente “Sky News”. “Si tratta di un’operazione complessa“, ha detto un membro della squadra della London Fire Brigade, che ha gia’ tratto in salvo un bambino e quattro adulti. Il negozio sarebbe esploso a causa di una fuga di gas, secondo le prime ricostruzioni.

Secondo il giornale britannico Mirror, si ritiene che due persone siano morte dopo il crollo dell’edificio. Quattro adulti e un bambino sono stati salvati in seguito a una sospetta esplosione di gas, ma gli equipaggi in precedenza hanno detto “crediamo che ci siano vittime all’interno della proprietà”. Il sesso e l’età delle due persone decedute non sono ancora stati diffusi dai vigili del fuoco di Londra.

Secondo quanto riferito, l’esplosione è avvenuta all’interno di un negozio di telefoni, il Doctor Phone. I soccorritori con i cani da ricerca stanno ora cercando disperatamente i corpi tra i rottami.

Aggiornamenti in corso.