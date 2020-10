Estèe Lauder nello spazio per il nuovo spot pubblicitario: la nuova crema anti età sulla navicella Cygnus

Lo spazio come novità spettacolare nel mondo della pubblicità: Estèe Lauder, marchio di cosmetici di fama mondiale ha deciso di volare nello spazio per lo spot pubblicitario della nuova crema anti età per il viso Advanced Night Repair. Grazie ad un programma integrato della Nasa, Estèe Lauder ha potuto caricare dei flaconi del siero sulla navicella spaziale Cygnus, lanciata in orbita il 3 ottobre per raggiungere la Iss, la stazione spaziale internazionale dedicata alla ricerca scientifica in orbita perenne attorno alla Terra.

“Noi gia’ sapevamo che il nostro siero di bellezza e’ fuori dal mondo. Adesso ve lo dimostriamo“, questo lo slogan dello spot. Il flacone sarà fotografato dagli astronauti una volta nello spazio e postato sugli account social di Estèe Lauder.

“Mentre gli astronauti continuano a esplorare i segreti dello spazio, noi continuiamo a esplorare quelli della pelle“, si legge sulle pagine social del marchio. “La Nasa adesso e’ molto concentrata su promuovere il proprio marchio. Qualunque cosa stia facendo insieme a Este’e Lauder, e’ una grande pubblicita’ per entrambi“, ha dichiarato Linda Billings, docente e ricercatrice alla George Washington University e consulente della comunicazione alla Nasa per il programma di astrobiologia