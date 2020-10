Risveglio spettacolare in Sicilia: solo due giorni dopo dall’arrivo della terza tappa del Giro d’Italia 2020 sull’Etna, il vulcano siciliano torna in attività. Questa mattina immagini fantastiche dalla Sicilia ma anche da Reggio Calabria, dove l’Etna è ben visibile e regala sempre uno scenario spettacolare. Pennacchio di fumo e cenere dal cratere di sud/est. Impossibile non rimanre incantati di fronte a tanta bellezza.