Etna: pericoli e divieti ignorati, denunciate 14 guide

Inosservanza delle ordinanze che regolano l’accesso alle zone sommitali dell’Etna: per tale motivo 13 guide vulcanologiche e una guida alpina sono state denunciate dai militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

I sindaci di Nicolosi, Biancavilla e Bronte hanno emanato specifici provvedimenti che impongono norme per poter ascendere alle quote sommitali, e che vietano espressamente di oltrepassare l’altitudine di 2.929 metri per non incorrere in situazioni di pericolo.

Le guide hanno organizzato escursioni senza tenere conto dei suddetti divieti.