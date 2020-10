Euphollia, la ricerca della felicità ed il mito di Halloween nel nuovo cortometraggio dei Panpers girato a Gardaland

Un esperimento di intrattenimento e comunicazione differente, un cortometraggio cross platform per raccontare come la ricerca della felicità possa passare attraverso emozioni contrastanti. L’Horror mescolato al dramma, lo sfondo di una festa come Halloween e una location magica come quella del Parco Divertimenti Gardaland.

Il progetto nasce da una suggestiva proposta di 247Production e del duo comico Panpers: la qualità di un cortometraggio per comunicare e intrattenere, attraverso un tono di voce inusuale.

I Panpers nella veste di autori/attori, Andrea Pisani e Andrea Fava alla regia, la partecipazione straordinaria di Carlo Valli, doppiatore ufficiale di Robin Williams, voce inconfondibile dello specchio parlante di Gardaland Magic Hotel.

Gardaland, il Parco divertimenti più visitato d’Italia, ha accolto con entusiasmo l’idea, supportando, durante un weekend di apertura della stagione Magic Halloween, la produzione del cortometraggio che celebra il mito di Halloween attraverso una storia “horror”.

Il tema di fondo del cortometraggio è la ricerca della felicità, sentimento che tutti meritano ma che non sempre ricercano nella giusta maniera. E quale migliore cornice di Gardaland il cui obiettivo è offrire a tutti i suoi Visitatori giornate di pieno divertimento?

“È stato un progetto che ha dato grandissima soddisfazione a tutto il team di lavoro” ha affermato Nicola Bertona, CEO di 247production “Ringraziamo Gardaland che ha creduto in questa iniziativa cinematografica, permettendoci di dare vita a contenuti qualitativi”.

“Ci fa davvero molto piacere aver collaborato a questo progetto girato durante Gardaland Magic Halloween. Anche per noi è stata un’esperienza nuova che abbiamo accolto con molto entusiasmo” ha dichiarato Enrico Baldazzi, Head of Marketing di Gardaland “Siamo contenti che il risultato finale non solo sia di qualità ma contenga anche un messaggio che condividiamo e che siamo felici di sostenere”

Il cortometraggio è stato pubblicato Giovedì 29 Ottobre sul canale YouTube “PanPers Tube”, anticipato da una premiere esclusiva aperta al pubblico sul canale Twitch “PanPers” a cui hanno preso parte gli autori, la produzione, le comparse, attori e cantanti amici de i Panpers, tra cui Roberto Lipari, Riccardo Zanotti, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari e diversi del cast Colorado come Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, Omar Fantini, Claudio Sterpone, Stefano Vogogna e Beatrice Baldaccini.