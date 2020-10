Tosse e febbre alta allarmano Fabrizio Corona: “38 di febbre, incazzato nero ma mi alleno come quando superavo i momenti difficili in galera“, ha dichiarato nelle sue storie Instagram. Corona, che è apparso provato tra un colpo di tosse e l’altro, ha spiegato di essersi sottoposto al tampone per Covid-19. “Malato, ma a casa a lavorare”, ha aggiunto Corona mostrando anche il video del momento in cui si è sottoposto a tampone. Ancora sconosciuto l’esito dell’esame.