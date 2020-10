E’ positiva al coronavirus ma accompagna la madre a fare il tampone: il ‘caso’ Federica Pellegrini fa discutere, l’azzurra risponde alle critiche

Piovono polemiche su Federica Pellegrini: la campionessa di nuoto, risultata positiva al coronavirus ormai diversi giorni fa, ha raccontato ieri con estrema tranquillità di aver accompagnato la madre a fare il tampone, poichè anche lei sta avvertento i sintomi del virus.

In tantissimi si sono scagliati contro la Divina, accusandola di aver violato la quarantena, di non aver rispettato le regole, di essere privilegiata. La campionessa ha spiegato di aver avuto l’autorizzazione dalla dottoressa dell’Asl, precisando di non essere affatto una persona irresponsabile come molti le hanno scritto sul web.

I dubbi comunque restano, poichè le norme prevedono che chi risulta positivo al coronavirus non possa uscire di casa e qualora lo faccia commette un reato che si declina anche nel penale. Federica Pellegrini comunque si è mostrata serena e tranquilla, certa di non aver infranto alcuna legge e questa mattina ha voluto fare ulteriore chiarezza, postando sui social un frammento dell’intervista del direttore dell’Asl ad un quotidiano. “Tutto vero conferma l’Usl9. Il direttore generale, Pietro Girardi, che non era stato informato del fatto, ha verificato quanto accaduto e, effettivamente, c’era stato il ‘via libera’. Ma nessun privilegio: la ‘Divina’ è stata trattata come tutti glia ltri. “E’ normale – sottolinea Girardi – che una persona positiva al Covid si rechi al punto tampone. Succede, ad esempio, ogni volta che c’è un tampone di controllo”. In questo caso, però, non era Pellegrini a dover fare il controllo, ma la madre. La regola, però, vale anche per accompagnare i conviventi ammalati, come nel caso in questione“.

“Giusto perché oggi ho del tempo da perdere🤣🤣!! Perché leggere i vostri insulti senza senso mi fa girare le scatole!! ECCO !!🙌🏻“, ha commentato Federica Pellegrini.