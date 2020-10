Federica Pellegrini, le differenze tra influenza e coronavirus e le condizioni della madre: “ho accompagnato mamma a fare il tampone” [VIDEO]

Continua la quarantena di Federica Pellegrini. La campionessa azzurra di nuoto è risultata positiva al coronavirus e tra lunghe dormite, mal di testa e febbre, trova ogni giorno il tempo per aggiornare tutti i suoi fan sulle condizioni sue e della sua famiglia.

La Divina ha infatti annunciato ieri che anche sua madre ha iniziato ad avvertire i primi sintomi del coronavirus e nelle Storie Instagram di oggi ha rasserenato un po’ tutti.

“Buongiorno ragazzi, parte il settimo giorno di quarantena, questa mattina è stata la prima mattina che mi sarei snetita di entrare in acqua in allenamento, riesco a stare sempre più alzata, i sintomi, il mal di testa soprattutto è sempre più lieve quasi inesistente da ieri. Il gusto e l’olfatto non li ho ancora recuperati, ma per quelli so che ci vorrà ancora un po’, febbre non è più comparsa dagli ultimi due giorni, ho appena accompagnato mia mamma a fare il tampone, perchè lei a verona non ha mai guidato quindi l’ho accompagnata io con mascherina distanziamento e tutto quanto. Adesso aspettiamo il risultato ma quasi sicuramente sarà positiva, sta meglio, ha molti meno sintomi almeno per adesso, rispetto ai miei, ha fatto ieri con un forte mal di testa a letto, questa notte la febbre è salita a 38 e 2, ma ha preso la tachipira. Ma sta alzata, reagisce, le generazioni forti secondo me. Io avrò il tampone lunedì, speriamo bene ragazzi, ce la sto mettendo tutta“, ha raccontato Federica.

La Pellegrini poi ha voluto rispondere ad una domanda che ha ricevuto molto di frequente in questi giorni: “differenze con influenza normale? Non sono medico, ma ho notato rispetto ai mali di stagione che prendo io di solito, una stanchezza fisica così mai avuta, manco quando avevo 39 o 39 di febbre, non ho mai dormito così tanto, un’altra cosa, invece in positivo, io di solito quando ho la febbre alta non riesco a mangiare, invece l’appetito non mi è mai mancato, ho sempre fatto colazione pranzo e cena regolari, anche adesso senza olfatto e gusto è difficile, non capisco cosa sto mangiando, ovviamente mi sforzo, ma se devo dire delle cose che ho visto rispetto ad un’influenza stagionale normale è stato questo“.