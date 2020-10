Day1, il diario di quarantena di Federica Pellegrini: “mi sono svegliata con un forte mal di testa e febbre a 37.8” [VIDEO]

Federica Pellegrini è risultata positiva al coronavirus e ieri lo ha annunciato sui suoi profili social, senza nascondere un grande dispiacere. Tra le lacrime, infatti, la campionessa azzurra ha raccontato come ha scoperto di avere il Covid-19, ma già oggi si è mostrata più serena e rilassata.

La nuotatrice italiana ha deciso di raccontare la sua esperienza col coronavirus in un ‘diario di quarantena’: “Day1. Facciamo un diario di come vanno le cose Mi sono svegliata stamattina alle 7 con un forte mal di testa, soprattutto alla nuca e 37.8 di febbre. Ho preso la tachipirina, mi sono riaddormentata, mi sono svegliata con zero febbre, e comincio ad avere molto meno mal di gola, pero’ continuo a tossire. Anche i dolori muscolari stanno cominciando ad andare via”, ha raccontato oggi nelle sue Storie Instagram.

“L’unica cosa positiva di tutto questo e’ che i miei cagnolini, siccome sentono che c’e’ qualcosa che non va, mi stanno incollati tutto il giorno” ha concluso la Divina mostrando i suoi cani coricati insieme a lei.