Coronavirus, Federica Pellegrini rivela: “ho fatto un’ecografia ai polmoni, ma la cattiva notizia è che mia madre ha i sintomi del Covid” [VIDEO]

Federica Pellegrini continua la sua quarantena in casa a causa della positività al coronavirus, scoperta ormai diversi giorni fa. La campionessa italiana di nuoto aggiorna quotidianamente tutti i suoi fan sulle sue condizioni con delle storie Instagram. Anche oggi la Divina ha raccontato come ha trascorso la notte, come si sente oggi, raccontando di aver fatto un’ecografia ai polmoni.

Se Federica Pellegrini rassicura i suoi fan sulle sue condizioni non mancano notizie preoccupanti: la madre della campionessa ha manifestato alcuni sintomi del coronavirus ed è in attesa di fare il tampone. “Questa mattina mi sono svegliata bene, non ho la febbre ma gusto e olfatto non li ho ripresi. Ci vorrà tanto tempo, ieri ho fatto una ecografia ai polmoni che è ok e ora sono un po’ più rincuorata. La ‘bad news’ di questa mattina è che purtroppo anche mia madre ha i sintomi del Covid. Domani fara il tampone, che sarà quasi certamente positivo. Purtroppo questo virus si attacca con una facilità che non immaginavo. Vivendo poi insieme con mia madre è stato molto molto facile. Poverina mi dispiace un sacco“, ha raccontato.