La Ferrari SF90 Stradale Plug-in è la prima auto ibrida della storia del Cavallino. Tra le sue caratteristiche, ne spicca una in particolare che la rende ancora più unica: questa auto non ha la retromarcia. I progettisti hanno deciso di ‘farne a meno’ per guadagnare peso. La vettura è stata prodotta nel 2019 ed è stata presentata a Fiorano il 19 maggio: una scelta fatta per risparmiare 3 kg.