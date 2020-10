Festa dei Nonni, Di Maio posta una foto in cui era neonato: “amateli, stategli accanto, non fateli sentire mai soli”

Luigi di Maio ha pubblicato su Facebook una sua foto da neonato in braccio ai nonni materni. In occasione della Festa dei Nonni, ha scritto, a corredo dell’immagine: “Quelli in foto sono i miei nonni materni, Gaetana e Giuseppe, mentre con tutto il loro affetto mi tenevano in braccio. Io avrò avuto pochi mesi. Quando ho rivisto questa foto mi sono davvero emozionato.

Non ho mai avuto modo di conoscere invece mio nonno Luigi, se n’è andato prima della mia nascita. Mia nonna Rosa se ne è andata circa dieci anni fa.

Oggi è la festa dei nonni. Io non ne ho più, purtroppo li ho persi tanti anni fa. Ma i ricordi sono ancora nitidi, stupendi, commoventi.

Un augurio a tutti i nonni d’Italia e un consiglio a tutti i nipoti: amateli, stategli accanto, non fateli sentire mai soli.

Un impegno, questo, che deve sentire forte anche il Paese. I nonni vanno sostenuti e aiutati. Sono le nostre guide. Difendiamoli ogni giorno”.