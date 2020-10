Un albero è caduto in un parco privato a Firenze e nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e vigili del fuoco. E’ successo nel pomeriggio dove è stata chiusa al traffico via Michele di Lando, traversa di viale Machiavelli, nei pressi di Porta Romana. La chiusura della via è stata necessaria per le operazioni di taglio e rimozione. Cause della caduta della pianta in accertamento.