Il Ministero della salute ha richiamato un lotto di formaggio RASCHERA DOP prodotto dal Caseificio Ceirano – Villosio srl, un’azienda di Scarnafigi (CN) con stabilimento alla via Principe Amedeo 14 (IT 01 319 CE), per la presenza di Salmonella spp (Salmonella Brandenburg) nel prodotto.

Il formaggio interessato dal richiamo è venduto in forma intera al dettaglio ed è riconoscibile dal numero di lotto 06-06-2020, con scadenza al 9-11-2020.