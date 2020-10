La FOTO che ha fatto commuovere il web: bimbo appena nato strappa via la mascherina al medico

Un gesto semplice, ma che in piena emergenza Coronavirus, assume un tono divertente ma anche significativo, di speranza verso il futuro: lo scatto cattura il dottor Samer Cheaib, ginecologo di Dubai, che sorregge un bambino appena nato, mentre afferra un lembo della sua mascherina, quasi a volerla strappare dal volto del medico.

La foto è diventata virale in pochissimo tempo.

“I social dovrebbero far sorridere le persone,” ha raccontato il medico. “Stavo tenendo il bambino in braccio per mostrarlo al padre e il bambino mi ha improvvisamente afferrato la mascherina e ho chiesto al padre di scattarmi una foto. Mi ha dato subito l’idea di un gesto di speranza e di positività e spero che sia in qualche modo un segno che presto ci toglieremo queste mascherine che dobbiamo tenere“.