Francia presa d’assalto: ucciso uomo armato ad Avignone, ferita una guardia nell’ambasciata francese di Gedda

Ore terrificanti per la Francia: dopo l’attentato di questa mattina nella cattedrale di Notre-Dame di Nizza, arrivano altre notizie sconcertanti e allarmanti. Un uomo è stato ucciso ad Avignone dopo aver minacciato vari passanti e poliziotti con un coltello. In questo caso, però, le autorità non perseguono la pista del terrorismo e le voci secondo le quali l’uomo avrebbe urlato “Allah Akbar”, sono smentite.

Ma non finisce qui: altre notizie allarmanti arrivano dall’Arabia Saudita. Nel consolato francese di Gedda un cittadino saudita ha ferito una guardia con un coltello. Fermato, l’uomo è stato arrestato poco dopo il fattaccio e, fortunatamente, la guardia ferita non è in pericolo di vita.