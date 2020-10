Freddo e coronavirus, Havaianas porta un po’ di colore in casa in vista di un inverno… difficile [GALLERY]

A casa con Havaianas. L’iconico marchio brasiliano, conosciuto in tutto il mondo per gli infradito must have dell’estate, celebra la stagione invernale con una collezione di calzature e calzini all’insegna del comfort. In un momento difficile, in cui all’arrivo delle basse temperature si aggiunge il rischio di un nuovo lockdown, Havaianas porta un po’ di colore nelle case con le sue creazioni.

ESPADRILLAS

In occasione della stagione fredda, l’iconica espadrillas con suola in gomma di Havaianas presenta stampe originali, morbidi materiali e inserti in denim.

SLIDE

L’inconfondibile e versatile modello di Havaianas viene rinnovato nella sua palette di colori, con 2 varianti metallizzate dai toni caldi e un verde autunnale terroso.

SOCKS

Havaianas rivela la combinazione perfetta per stare comodi tutto l’anno: infradito e calzini.

Il brand, famoso per il comfort delle sue calzature, presenta la prima linea di calzini da poter indossare con l’iconico infradito made in Brazil.

Fantasie originali e abbinamenti audaci invitano a vivere la stagione più fredda all’insegna del colore.