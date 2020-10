Fridays For Future, che flop a Roma: Piazza del Popolo quasi deserta

I giovani ecologisti aspettavano questo giorno con ansia: oggi, un tutte le città d’Italia, è in programma il primo raduno dei “Gretaboys” dopo il lockdown. Un nuovo “Climate Strike”, uno ‘sciopero del Clima’ con manifestazioni in più di 100 città italiane.

“Nonostante la pandemia ci abbia mostrato i danni dell’attuale sistema economico e il potenziale devastante della crisi climatica, le persone al potere continuano a ignorarla o negarla. Torniamo a riempire le piazze d’Italia e a manifestare per il nostro diritto ad un futuro vivibile. I governi hanno fallito: non sono stati in grado di agire per tutto questo tempo, ignorando gli allarmi della comunità scientifica mondiale sulla catastrofe climatica ed ecologica che stiamo alimentando ogni giorno di più. Ma noi, le persone, non abbiamo ancora fallito: ci rimangono 7 anni e 4 mesi per scongiurare la catastrofe. Sta a noi unirci con forza e protestare per il nostro futuro! Il tempo per evitare il collasso climatico sta per finire, ma arrendersi significa destinarci a un futuro nel caos, e non lo accettiamo. Dobbiamo affrontare la realtà e trattare la crisi climatica come una crisi. Vogliamo che la politica dia la priorità alla sopravvivenza dell’umanità piuttosto che all’avidità di pochi. Vogliamo un’economia basata sul benessere delle persone e la tutela degli ecosistemi e non più sul PIL, un’Europa che si impegni a ripagare il suo debito con il sud del mondo. Vogliamo un Ritorno al Futuro. Chiediamo di ascoltare la scienza e di trattare un’emergenza come tale, e questo vale per la crisi climatica come per ogni altra“, si legge sui canali social del movimento FFF.



Nella Capitale, però non si registra un numero sostanzioso di partecipanti: Piazza del Popolo a Roma e èinfatti semivuota, così come anche poiazzale Flaminio. “Avrebbero dovuto essere circa 1500, ma in realtà al momento non ci sono più di 400 ragazzi“, ha raccontato all’Adnkronos un agente.